Парламент Туреччини затвердив останню статтю конституційних реформ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на інформаційне агентство Анадолу.

За останню, 18-у, статтю проголосували 344 депутати при необхідних 330, проти – 131 законодавець. Два бюлетені виявилися порожніми, три визнані недійсними і один утримався.

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Другий тур голосування за конституційну реформи планується розпочати 18 січня. Депутати знову розглядатимуть усі 18 статей. Правляча Партія справедливості і розвитку прагне утвердити шість статей на день у другому турі голосування і закінчити розгляд законопроекту до 21 січня.

ПСР планує провести референдум щодо конституційних змін 26 березня або пізніше 16 квітня.

Пропоновані зміни до конституції Туреччини передбачають зміцнення влади президента країн. Він матиме право призначати і звільняти міністрів, а пост прем'єр-міністра вперше в історії Туреччини буде скасовано. Замість нього буде віце-президент, або, можливо, кілька віце-президентів.