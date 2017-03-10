Кораблі з окупованого Криму не пускають до турецьких портів

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

У логістичній компанії журналістам розповіли - це не перший випадок, коли суднам з окупованого Росією Криму не дозволяють пришвартуватися.

При цьому пояснюють, що човни з російських регіонів із такими проблемами не стикаються.

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Це спричинено тим, що Туреччина не визнає анексії Криму, а також засуджує політику переслідувань кримських татар окупаційною владою на території півострову.

Як повідомляв УНІАН, Франція запевнила Україну у збереженні позиції щодо окупованого Криму.