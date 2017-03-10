Кораблі з окупованого Криму не пускають до турецьких портів
18:02, 10 березня 2017Світ
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Поромам, що прибули із Севастополя, не дозволили зайти до порту Зонгулдак.
Кораблі з окупованого Криму не пускають до турецьких портів
Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
У логістичній компанії журналістам розповіли - це не перший випадок, коли суднам з окупованого Росією Криму не дозволяють пришвартуватися.
При цьому пояснюють, що човни з російських регіонів із такими проблемами не стикаються.
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Це спричинено тим, що Туреччина не визнає анексії Криму, а також засуджує політику переслідувань кримських татар окупаційною владою на території півострову.
Як повідомляв УНІАН, Франція запевнила Україну у збереженні позиції щодо окупованого Криму.
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