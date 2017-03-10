У США помер автор бестселеру "Мости округу Медісон" Роберт Джеймс Уоллер

За даними Reuters, Уоллер помер у себе вдома в місті Фредериксберг (штат Техас). Інформація про причини смерті поки що не надходила.

Роман «Мости округу Медісон» (The Bridges of Madison County) був опублікований у 1992 році і став бестселером.

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За даними Reuters, було продано понад 50 млн примірників книги, роман був переведений більш як 40 мовами, в тому числі й українською. Через кілька років на основі твору Уоллера було знято фільм, режисером якого став Клінт Іствуд, а головну жіночу роль у ньому зіграла Меріл Стріп. Пізніше сюжет роману ліг в основу однойменного бродвейського мюзиклу.

Також Уоллер є автором шести інших новел, був відомий як музикант і художник. Крім цього, Уоллер багато років викладав курси менеджменту, математики та економіки в Університеті північної Айови.