Туреччина і Росія завершили процес нормалізації відносин

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і президент РФ Володимир Путін заявили сьогодні за підсумками переговорів у Москві.

Зокрема, Ердоган зазначив, що Туреччина очікує встановлення взаємної довіри, і «щоб політичний діалог вплинув на економічну сферу».

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«Сьогоднішня нарада має велике значення в цьому плані (активізації двосторонньої співпраці). Так, ми вважаємо, що є помітний поступ у наших відносинах, але він ще не досяг певного рівня. З іншого боку, я вважаю, що ми завершили процес нормалізації в результаті нашої сьогоднішньої наради, і більше не хочемо вимовляти слово «нормалізація», - сказав Ердоган.

У свою чергу, Путін заявив, що «можна впевнено констатувати, що наші країни повернулися на шлях дійсно партнерської багатопланової взаємодії».

«Підкреслю, що ми розглядаємо Туреччину як найважливішого нашого партнера. Налаштовані підтримувати інтенсивний політичний діалог на найвищому рівні», - сказав Путін.

Він додав, що сьогодні відбулася четверта зустріч з Ердоганом за останній рік.

Путін також зазначив, що за останній час вдалося перезапустити роботу ключових двосторонніх механізмів, зокрема, спільної групи стратегічного планування, міжурядової комісії з економічного співробітництва і Форуму громадськості, також відновилися контакти по лінії міністерств і парламентів, регіональної влади.

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«У ході зустрічі з паном президентом у вузькому складі обговорили стратегічні аспекти розвитку двосторонніх відносин, взаємодію Росії і Туреччини на міжнародній арені, у розв’язанні глобальних і гострих регіональних проблем. Ми також провели переговори за участю урядовців двох країн, які відповідальні за питання оборони і безпеки, економіки, культурно-гуманітарної сфери, і представників великого бізнесу. За традицією заслухали доповіді про основні напрями російсько-турецького співробітництва, затвердили цілі і завдання спільної роботи на перспективу», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як у листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела стосовно Туреччини економічні санкції. Також було призупинено безвізовий режим з Турецькою Республікою.

У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня 2016 року в Кремлі заявили, що Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24.

У свою чергу у президента Туреччини підкреслили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.

Сьогодні, 10 березня, уряд РФ дозволив ввезення в Росію з Туреччини гвоздик і деяких овочів.