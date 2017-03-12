Міжнародний скандал: у Нідерландах пояснили випровадження турецького міністра, Анкара погрожує "жорсткою" відповіддю

У Нідерландах пояснили, що випровадили міністра у справах сім'ї Фатму Бетуль Саян Каю через те, що її візит загрожував громадській безпеці на тлі загострення голландсько-турецьких відносин.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на його сторінці в Facebook.

"Під час контактів з турецькою владою Нідерланди неодноразово давали зрозуміти, що не слід ставити під загрозу громадський порядок і безпеку в нашій країні. Зустріч приватного характеру в турецькому консульстві або посольстві стала неможливою через загрозу масових заворушень", - заявив Рютте.

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Рютте наголосив, що саме із міркувань безпеки Нідерланди раніше не дали дозволу на посадку літака турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу.

У той же час прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим розкритикував дії Нідерландів, які відмовили міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя в можливості звернутися до демонстрантів в Роттердамі, а також блокували їй вхід в будівлю консульства, і заявив, що відповідь Туреччини буде жорсткою, повідомляє Anadolu.

"Ми рішуче протестуємо проти дій влади Нідерландів. Відповідні заходи Анкари гранично жорсткими. Тиск на Туреччину і міністра, який володіє дипломатичною недоторканністю, неприпустимі ", - цитує агентство слова прем’єра.

Нагадаємо, біля турецького консульства у Роттердамі місцева влада застосувала кінну поліцію і водомети, щоб завершити акцію протесту кількох сотень прихильників президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Протестувальники зібралися біля консульства після того, як влада Нідерландів не дозволила двом турецьким міністрам зустрітися зі співгромадянами, які проживають у Роттердамі. В Нідерландах проживають близько 400 тис. вихідців з Туреччини.

Пізніше правоохоронці не пустили міністра Туреччини у справах сім'ї та соціальної політики Фатму Бетюль Сайян Кайя на територію турецького консульства. Видання повідомляє, що міністра зупинили за 30 метрів до дипмісії. Чиновниця була змушена у супроводі поліцейських покинути Нідерланди після кількагодинних переговорів із правоохоронцями. Зазначається, що напруження між Туреччиною та Нідерландами наростає через заборону виступів турецьких урядовців у Роттердамі перед квітневим референдумом щодо конституційної реформи в Туреччині.