Західна преса: Росія, як і хотіла, зруйнувала імідж України

Українське керівництво через газову кризу остаточно втратило "бонус довіри", який воно мало в Європі після "помаранчевої революції", імідж Росії також зіпсовано.

Так, як передає "Німецька хвиля", на сторінках австрійської газети "Der Standard" з Відня зазначається, що "приводу для радості немає: програли всі".

"Росія… знову зруйнувала імідж надійного партнера і постачальника енергоносіїв. Українське керівництво остаточно втратило бонус довіри, який воно мало в Європі після "помаранчевої революції". У ході газової суперечки стало очевидно, який внутрішньополітичний хаос панує в Україні. І Європейський союз дозволив обом учасникам суперечки водити себе за носа, маючи вигляд беззубого паперового тигра", - пише Der Standard.

А німецька газета "Süddeutsche Zeitung" з Мюнхена пише:

"Путін у Москві, Ющенко в Києві – це була заочна дуель і по суті (газова) суперечка від самого початку була політичною. Але в той час як Путін тепер може заявити російському народові, що він "вибив" з України перехід на світові ціни на газ, український президент змушений виправдовуватися. Спочатку Ющенко відхилив конференцію в Москві й провів у своїй країні альтернативний саміт, який не мав великого значення".

"Але тепер його суперниця Юлія Тимошенко повернулася з Москви з вирішенням суперечки, яка на Заході завдала Україні більше шкоди, ніж принесла користі. Ющенко не має великих шансів на перемогу на президентських виборах наступного року. Через газову суперечку він їх точно не зміг збільшити", - додає це видання.

"Безумовно, в Брюсселі тепер зросте і без того скептичне ставлення до Росії… Але на відміну від України, Росія не прагне в ЄС", - наголошує Süddeutsche Zeitung.

У свою чергу, німецька газета "Frankfurter Allgemeine" пише:

"В реакції з Брюсселя на московську угоду помітні сумніви. У цій суперечці Москва і Київ намагалися представити один одного абсолютним злом. Від цього потерпала репутація обох країн. На Заході зіпсовано імідж Росії як надійного постачальника газу. Але і Україні повідомили, що Євросоюз не буде думати про нове розширення, поки деякі нинішні члени ЄС мерзнуть. Принаймні цього Москва і хотіла".

Українська правда