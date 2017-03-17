В аеропорту Окленда застрелили службового пса, який заважав зльоту літаків

Поліція Нової Зеландії застрелила 10-місячного службового собаку, який, зірвавшись з ланцюга, протягом трьох годин заважав зльоту літаків в аеропорту Окленда, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Через інцидент не змогли вчасно вилетіти 16 літаків, рейси затримувалися на кілька годин.

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Пес по кличці Грізз мав стати собакою-шукачем в урядовій службі авіаційної безпеки і проходив відповідне навчання. Коли його заводили у вагон після тренування, він зірвався з повідка і втік.

Як повідомила адміністрація аеропорту, рішення застрелити пса було вимушеним - до цього довелося вдатися, коли поліція не змогла спіймати собаку.

Рішення застрелити пса викликало хвилю обурення в соцмережах. Користувачі запитували, чому не можна було просто заспокоїти його.

Як уточнили в урядовій службі авіаційної безпеки, після того як собака втік, її не могли знайти протягом двох годин. У результаті її виявили на злітно-посадковій смузі. Як з'ясувалося, пес забіг у "стерильну зону" аеропорту через ворота, які відкрили для проїзду вантажівки.

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Як розповіли в службі авіаційної безпеки, пес не підпускав до себе нікого і не припиняв бігати по злітно-посадковій смузі.

"Ми випробували все: корм, іграшки, інших собак, але нічого не допомагало", - повідомив прес-секретар служби авіаційної безпеки Майк Річардс, уточнивши, що територія, на якій бігав собака, була занадто великою, щоб можна було встановити пересувну огорожу і зловити пса.

У підсумку керівництво аеропорту попросив поліцію застрелити Грізз, пояснив Річардс.