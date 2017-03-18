Трамп подякував Меркель за обіцянку збільшити витрати на оборону і лідерство у підтримці НАТО

Про це він сказав на спільній прес-конференції з канцлером Федеративної республіки Німеччина Ангелою Меркель у Вашингтоні.

“Я знову підтвердив канцлеру Меркель мою рішучу підтримку НАТО, а також необхідність нашими союзниками з НАТО сплачувати справедливу частку витрат на оборону. Багато країн заборгували величезні суми у минулі роки, і це дуже несправедливо по відношенню до Сполучених Штатів. Ці країни повинні сплатити те, що заборгували”, - наголосив Трамп.

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При цьому він повідомив, що під час зустрічі з Меркель він подякував їй за оголошене Німеччиною зобов’язання збільшити витрати на оборону, а також за намір виконати вимогу щодо досягнення рівня цих витрат до 2% ВВП.

Також Трамп подякував Меркель за її лідерство у підтримці Альянсу та за зусилля, які ФРН робить для покращення ситуації в Афганістані.