У Конгресі США не мають доказів співпраці штабу Трампа з Кремлем – DW

Комітет із розвідки Палати представників Конгресу США не має "доказів змови" виборчого штабу Дональда Трампа з Кремлем.

Про це сьогодні заявив голова комітету, республіканець Девін Нуньєс, повідомляє Deutsche Welle.

Подальшу інформацію щодо цього можуть дати слухання в комітеті з розвідки, які відбудуться завтра, 20 березня.

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Свідчення даватимуть голова Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі та керівник Агентства національної безпеки Майк Роджерс. ФБР нині розслідує ймовірний вплив Росії на перебіг виборів у США.

Голова комітету з розвідки Нуньєс також висловив обурення з приводу того, що конфіденційна інформація спецслужб США знову і знову просочується в медіа. На його думку, певні сили прагнуть таким чином "нашкодити уряду Трампа".

Наприкінці минулого року американські спецслужби дійшли висновку, що Москва проводила кампанію з метою впливу на результати президентських виборів у США, щоб зашкодити демократичному процесу та зіпсувати репутацію кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Трамп у січні визнав, що кібератаки на сервери Демократичної партії були здійснені росіянами.