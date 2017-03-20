За одну добу в Середземному морі врятували понад три тисячі біженців

У Середземному морі поблизу лівійського узбережжя в ході 25 різних рятувальних операцій протягом 24 годин було виявлено 3315 біженців. Про це повідомляє DW, посилаючись на італійське інформаційне агентство Ansa.

Тільки рятувальниками німецько-італійсько-французької недержавної організації SOS Mediterranee протягом однієї ночі з дев'яти плавзасобів врятували 946 біженців, серед них 200 дітей, "які перебували без супроводу і ризикували своїми життями заради кращого майбутнього", повідомляє організація в своєму мікроблозі Twitter.

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Збільшення кількості людей, що намагаються перетнути морський простір в надії досягти європейських берегів, може бути пов'язаним із поліпшенням погодних умов.

Територія Лівії зараз є вузловим пунктом для міграційних потоків з Африки в бік Європи і ареною діяльності численних угруповань нелегальних перевізників людей.

За даними італійської берегової охорони, з початку 2017 року Італію прибули вже 16 206 біженців, при цьому щонайменше 542 людини загинули. За аналогічний період минулого року берегів Італії досягли морським шляхом 11 911 нелегальних мігрантів.

На 20 березня в Римі заплановано зустріч міністрів внутрішніх справ європейських країн, а також представників північноафриканських держав, які мають намір обговорити ситуацію довкола міграційної кризи.