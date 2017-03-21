Лідери ЄС зберуться 29 квітня для ухвалення генеральної лінії щодо Brexit – Туск

29 квітня на засіданні Європейської Ради планується ухвалити генеральну лінію для переговорів щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск.

«Я збираю Європейську Раду на суботу, 29 квітня, щоб ухвалити генеральну лінію для переговорів щодо Brexit», - заявив Туск.

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При цьому він наголосив, що особисто хотів би, аби Велика Британія не залишала Євросоюз. «Але більшість вирішила інакше. Тому ми повинні зробити все, що ми можемо, щоб зробити процес розлучення якомога менш болючим для ЄС. Нашим головним пріоритетом для переговорів має бути створення більшої визначеності, ясності для всіх – громадян, компаній та держав-членів, на яких Brexit вплине негативно», - пояснив Туск.

Як відомо, уряд Великої Британії має намір запустити в дію 50-ту статтю Угоди щодо виходу з ЄС 29 березня.