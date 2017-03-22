У Кремлі визнали, що перемогти ІДІЛ можна лише завдяки "широкому міжнародному співробітництву"

У Кремлі оголосили, що досягти успіху в боротьбі з терористичною організацією «Ісламська держава» (ІДІЛ) без широкого міжнародного співробітництва неможливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Досягти успіху в боротьбі з ІДІЛ без максимально широкого міжнародного співробітництва неможливо», - заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можливо досягти успіху в боротьбі з тероризмом без участі Росії.

При цьому, коментуючи міністерську зустріч щодо боротьби з ІДІЛ, яку заплановано без участі Росії у Вашингтоні 22-23 березня, Пєсков зазначив: «У той час як десятки країн продовжують обговорення боротьби з ІДІЛ, Росія бореться з ІДІЛ вдень і вночі щодня».

Як повідомлялося, 22-23 березня у Вашингтоні відбудеться міністерська зустріч країн-учасниць очолюваної США коаліції по боротьбі з "Ісламською державою", в якій візьмуть участь представники 68 держав.

Росія, як заявили представники Держдепу США, не буде представлена на конференції.