Команда Трампа "дружила" з Росією на виборах проти Клінтон: у ФБР заявили про наявність доказів - CNN

ФБР і АНБ володіють інформацією, згідно з якою помічники президента США Дональда Трампа нібито контактували з представниками Росії з метою публікації матеріалів, спрямованих проти передвиборчої кампанії екс-держсекретаря і кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

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Про це передає CNN з посиланням на джерело.

Зазначається, що ФБР перевіряє відомості розвідки, а також записи телефонних розмов та інших комунікацій та інформацію про поїздки осіб, пов'язаних з кампанією Трампа.

Причиною цієї перевірки бюро розслідувань полягає в тому, що у його співробітників нібито є інформація про можливі контакти наближених чинного глави США і російських високопоставлених осіб.

Нагадаємо, раніше ФБР почало федеральне розслідування втручання Росії у вибори президента США.