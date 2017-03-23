Команда Трампа "дружила" з Росією на виборах проти Клінтон: у ФБР заявили про наявність доказів - CNN
ФБР перевіряє відомості розвідки, а також записи телефонних розмов.
ФБР і АНБ володіють інформацією, згідно з якою помічники президента США Дональда Трампа нібито контактували з представниками Росії з метою публікації матеріалів, спрямованих проти передвиборчої кампанії екс-держсекретаря і кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.
Читайте такожЕкс-прем’єр Британії відповів жартом на звинувачення з боку Трампа у прослуховуванні
Про це передає CNN з посиланням на джерело.
Зазначається, що ФБР перевіряє відомості розвідки, а також записи телефонних розмов та інших комунікацій та інформацію про поїздки осіб, пов'язаних з кампанією Трампа.
Причиною цієї перевірки бюро розслідувань полягає в тому, що у його співробітників нібито є інформація про можливі контакти наближених чинного глави США і російських високопоставлених осіб.
Нагадаємо, раніше ФБР почало федеральне розслідування втручання Росії у вибори президента США.