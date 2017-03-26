У Москві поліція почала затримувати учасників акції протесту проти корупції (фото, наживо)

У Москві відбулися перші затримання у зв'язку з антикорупційної акцією, що проходить 26 березня по всій Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Пушкінській площі, яка знаходиться посередині вулиці Тверській, зібралося вже кілька десятків людей, в тому числі численні знімальні групи. Станом на даний момент затримано як мінімум одна жінка, яка тримала в руках листок паперу.

Біля станції метро «Білоруська» затримані вже 10 людей, передає Meduza.

Уздовж вулиці Тверська, де було анонсовано збори, чергують посилені патрулі російських правоохоронців.

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Зокрема, вздовж вулиці і в прилеглих провулках припарковані десятки поліцейських автомобілів і автобусів зі спецтехнікою. Крім цього, безпосередньо проїжджа частина вулиці Тверська в деяких місцях обгороджена спеціальним металевим парканом.

У зв'язку з «ремонтом» обмежено рух на станціях метро в центрі російської столиці.

Опозиціонер Олексій Навальний закликав росіян у неділю, 26 березня, вийти на акцію протесту проти корупції у вищих ешелонах влади РФ.

З ранку по всій Росії почалися акції, пов'язані з розслідуванням Фонду боротьби з корупцією щодо прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У деяких містах влада узгодили акції, у деяких - ні.

У Москві акція не була погоджена міською владою, правоохоронні органи застерегли громадян від участі у заході.