Лондон не проводитиме переговорів про новий референдум у Шотландії

Уряд Великої Британії не проводитиме переговорів із шотландським урядом про новий референдум щодо незалежності Шотландії.

Про це у Лондоні заявили у вівторок, 28 березня, після голосування шотландських парламентарів за проведення нового референдуму щодо відділення від Сполученого Королівства, передає Deutsche Welle.

Читайте такожВідлуння Brexit: у Шотландії оголосили про старт "дебатів про незалежність"

"Було би несправедливим по відношенню до народу Шотландії просити його ухвалювати важливе рішення без необхідної інформації про наші майбутні відносини з Європою або про те, як виглядатиме незалежна Шотландія", - йдеться в заяві британського уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Шотландії проголосував за проведення другого референдуму про незалежність країни та вихід зі складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. У 2014 році шотландці проголосували проти незалежності в розрізі 55% проти 44%.