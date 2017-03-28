Парламент Шотландії проголосував за проведення другого референдуму про незалежність країни та вихід зі складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

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Про це повідомляє британське видання The Guardian.

69 депутатів проголосували «за», «проти» - 59, щоб перший міністр Шотландії Нікола Стерджен отримала повноваження на ведення переговорів з урядом Британії щодо ще одного референдуму.

Уряд меншості Стерджен отримав перемогу при голосуванні завдяки підтримки партії "Зелених" Шотландії після довгих дебатів.

Раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що не допустить проведення ще одного референдуму під час процесу виходу Британії зі складу Європейського Союзу, наголошуючи, що це зараз не на часі.

Дводенні дебати у парламенті Шотландії розпочалися минулого тижня, але були призупинені через новини про терористичний напад біля Палати громад у Лондоні.

Голосування відбулося наступного дня після того, як Стерджен та Мей провели у Глазго зустріч, і за день до того, як прем'єр Сполученого Королівства запустить процес виходу Британії з ЄС шляхом офіційного повідомлення Брюсселя стосовно початку переговорів про Brexit.

Перший міністр Шотландії наполягала, що її бачення щодо часових рамок проведення референдуму дозволять шотландцям зробити вибір, коли умови виходу Британії з ЄС стануть відомими, але до того, коли стане "занадто пізно, щоб обрати власний шлях".

У 2014 році шотландці проголосували проти незалежності в розрізі 55% проти 44%.

Речник британського уряду зазначила, що голосування парламенту Шотландії не стане початком для переговорів щодо проведення референдуму.

"На даному етапі уся наша увага буде зосереджена на наших переговорах з Європейським Союзом, щоб забезпечити досягнення правильної угоди для усього Сполученого Королівства", - сказала вона.