Чоловік, втративши роботу, убив дружину, п'ятьох дітей і застрелився

Житель американського міста Уїлмінгтон (Wilmington) застрелив свою дружину, п`ятьох дітей, а потім і себе, після того, як він і його дружина були звільнені з роботи, повідомляє в середу агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на місцеві ЗМІ і представників поліції.

За їх даними, після того, як подружжя Люпо (Lupoe), медичні службовці однієї з клінік Лос-Анджелеса, втратили роботу, вони домовилися застрелитися і застрелити при цьому п`ятьох дітей - дворічних хлопчиків-близнят, п`ятирічних дівчаток-близнят і восьмилітню дівчинку, щоб не залишати їх чужим людям після своєї смерті.

Про спільне рішення покінчити з своїм життям і з життями дітей свідчить передсмертний лист, залишений подружжям і направлений факсом в редакцію місцевого телеканалу KABC-TV. "Навіщо залишати дітей незнайомим людям?", - йдеться в передсмертному листі голови сімейства, Эрвіна Люпо, в якому він також стверджував, що саме дружина запропонувала таким чином раз і назавжди покінчити з життєвими проблемами. Відразу після отримання факсу представники телеканалу звернулися в поліцію, яка негайно відреагувала і прибула до місця події - двоповерхового будинку в Уїлмінгтоні, міста між Лос-Анджелесом і Лонг-Біч.

За словами представників телекомпанії KABC-TV, поліція прибула на місце інциденту всього через декілька хвилин після злочину - в кімнатах ще відчувався запах пороху. Хоча, згідно з листом, до вбивств була причетна і дружина Эрвіна Люпо, поліція розглядає саме його як винного в цьому злочині, повідомляє агентство. Адміністрація медичного центру Kaiser Permanente, в якому працювало подружжя, поки не дала коментарів щодо передсмертного листа, в якому також вказувалося, що адміністратор медцентру в грубій формі усунув їх від роботи, запропонувавши звертатися зі скаргою в профспілку.

РИА Новости