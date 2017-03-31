Під посольством Туреччини в Брюсселі побились з ножами прихильники та противники Ердогана, є постраждалі

У Брюсселі сталися сутички під посольством Туреччини між прихильниками та противниками турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, пише Deutsche Welle.

У результаті сутичок, декілька осіб отримали поранення. Їх відвезли до лікарні, втім точної кількості не називається.

Як повідомляє Le Soir, поліція Бельгії була змушена втрутитися, після того як група турків напала з ножами на групу курдів, які прийшли проголосувати на референдумі.

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Прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель рішуче засудив інцидент, зазначивши, що в уряду "нульова толерантність" до сутичок через референдум

Зазначається, що в будівлі посольства знаходиться виборча дільниця для голосування на референдумі щодо розширення повноважень президента Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після референдуму 16 квітня Європа побачить "зовсім інакшу Туреччину". Західні лідери більше не погрожуватимуть Туреччині процесом щодо набуття членства в ЄС, заявив Ердоган та назвав Європу "фашистською і жорстокою".