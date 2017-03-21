Ердоган: Після 16 квітня ЄС побачить "зовсім інакшу Туреччину"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 21 березня, заявив, що після референдуму 16 квітня Європа побачить "зовсім інакшу Туреччину", як повідомляє DW.

Західні лідери більше не погрожуватимуть Туреччині процесом щодо набуття членства в ЄС, заявив Ердоган та назвав Європу "фашистською і жорстокою".

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Як повідомлялося, Ердоган впродовж минулого тижня неодноразово звинувачував європейських лідерів у "нацизмі" через скасування у кількох країнах зустрічей турецьких міністрів з діаспорою. На цих зустрічах міністри мали агітувати за конституційну реформу, яка перетворить Туреччину на президентську республіку. Референдум щодо цієї реформи німецькі політики назвали "легалізованим переворотом".