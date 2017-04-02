Кампанія проти ІДІЛ в Іраку та Сирії: коаліція визнала загибель понад 200 мирних жителів

Очолювана США коаліція оприлюднила, у якому визнала, що як мінімум 229 цивільних осіб, ймовірно, були вбиті ударами антиіділівських сил в Іраку і Сирії з початку операції "Непохитна рішучість" майже три роки тому. Про це з посиланням на оприлюднений у суботу документ повідомляє CNN.

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Ця цифра може значно зрости, якщо розслідування авіаударів по іракському Мосулу в середині березня підтвердить смерті десятків мирних жителів.

Високопоставлений чиновник іракського МОЗ цього тижня повідомив CNN, що в Мосулі були виявлені 112 тіл.

Американські військові офіційно розслідують удари. Перевіряються ще 43 повідомлення про загибель цивільних осіб - 23 в Іраку і 20 в Сирії. 12 із 17 лютневих доповідей вже оцінили як недостовірні.

"Ми шкодуємо про ненавмисну загибель мирних жителів в результаті зусиль коаліції з боротьби з ІДІЛ в Іраку та Сирії і висловлюємо наші глибокі співчуття сім'ям загиблих та іншим людям, постраждалим від цих ударів", - йдеться в заяві коаліції.

Також повідомляється, що в період з серпня 2014 і до кінця лютого 2017 року війська коаліції зробили більше ніж 18 600 артилерійських ударів і авіанальотів.