Трамп хотів зустрітися з "хрещеним батьком" російської мафії - El Pais

12:15, 03 квітня 2017
Світ
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Трамп хотів зустрітися з другом Путіна, проти якого ведуть справу в Іспанії.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп 1 лютого мав заплановану зустріч з російським політиком і банкіром Олександром Торшиним, який входить в оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на іспанське видання El Pais.

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За даними видання, іспанська антикорупційна прокуратура і Цивільна гвардія визначають Торшина у своїх доповідях як "хрещеного батька" російської мафії.

Зустріч повинна була відбутися до офіційного сніданку у Вашингтоні, в якому Торшин брав участь як керівник російської делегації.

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Теги: #Трамп#мафія#Торшин