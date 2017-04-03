ЄС стежить за новинами з Санкт-Петербурга - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні висловила солідарність з росіянами після вибуху та загибелі людей у метро Санкт-Петербурга.

Про це вона повідомила у Twitter.

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"Слідкуємо за новинами, які надходять з Санкт-Петербурга, разом з усіма міністрами закордонних справ ЄС. Наші думки з російським народом ", - заявила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у метро в Санкт-Петербурзі стався вибух. Загинуло щонайменше 10 людей, десятки зазнали поранень.

За даними Слідчого комітету РФ, «близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» у Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою.