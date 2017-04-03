ЄС стежить за новинами з Санкт-Петербурга - Могеріні

16:58, 03 квітня 2017
Світ
778 0

Могеріні висловила солідарність з росіянами після вибуху в Санкт-Петербурзі.

REUTERS

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні висловила солідарність з росіянами після вибуху та загибелі людей у метро Санкт-Петербурга.

Про це вона повідомила у Twitter.

Читайте такожВ метро в Санкт-Петербурга був один, а не два вибухи - Слідком РФ

"Слідкуємо за новинами, які надходять з Санкт-Петербурга, разом з усіма міністрами закордонних справ ЄС. Наші думки з російським народом ", - заявила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у метро в Санкт-Петербурзі стався вибух. Загинуло щонайменше 10 людей, десятки зазнали поранень.

За даними Слідчого комітету РФ, «близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро «Технологічний інститут» і «Сінна площа» у Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вибух у метро в Санкт-Петербурзі
Теги: #вибух#жертви#Могеріні