У Петербурзі після вибуху в метро міський транспорт возить людей безкоштовно - ЗМІ
Сервіси таксі Uber і Яндекс теж стали безкоштовними.
Міський транспорт, а також деякі види таксі в Петербурзі працюють в безкоштовному режимі. Про це повідомляє "Фонтанка".
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За інформацією видання, безкоштовно везуть пасажирів закритого метро автобуси, "Ділимобіль", навіть приватники. Комітет з транспорту просить автомобілістів пропускати громадський транспорт, машини швидкої допомоги та інших спецслужб.
"Через закрите метро Смольний організовує безкоштовні автобуси. У зв'язку з закриттям петербурзького метрополітену, комітет з транспорту організовує додаткові маршрути наземного транспорту. Проїзд в автобусах безкоштовний. Для забезпечення перевезень організовано роботу автобусного маршруту № 50А. Автобуси спрямовані від площі Шевченка (станція метро "Петроградська") до Демонстраційного проїзду (станція метро "Московська")", - пише газета.
Крім того, посилено рух тролейбусних, автобусних і трамвайних маршрутів, проїзд у них безкоштовний. Uber, Яндекс Таксі та інші служби заявили, що будуть безкоштовно возити людей.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро «Сінна площа» та «Технологічний інститут» прогримів вибух. Загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.