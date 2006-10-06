Чеченському прем`єру на 30-річчя подарували Ferrari і пісні Ротару (фото)

У четвер прем`єр-міністр Чечні відзначив своє 30-річчя. Святкування почалися з того, що жителі в селах за чеченською традицією забили жертовну худобу, роздали м`ясо малоімущим. А в мечетях проводився релігійний обряд "мовлід" - молебень в здоров`я Рамзана, повідомляє газета "Комсомольская правда".

Зараз у мусульман йде піст - священний місяць Рамадан. Тому ювілей святкувався без спиртних напоїв.

Перед ювіляром виступали такі зірки, як Філіп Киркоров, Софія Ротару, Сосо Павліашвілі, Лада Денс, Іраклі, П`єр Нарцис. Були також депутат Держдуми Руслан Ямадаєв, радник Путіна Асланбек Аслаханов, шкільні друзі Рамзана, додає "МК" ".

Перед в`їздом в Грозний у четвер була урочисто відкрита Тріумфальна арка. На ній висіли портрети Володимира Путіна і Ахмата Кадирова. Арка складена з білого пиляного каменя - всього його пішло більше ста тонн. А саме будівництво обійшлося приблизно в 10 млн. рублів і всі гроші були виділені з держбюджету.

На день народження прем`єру ще подарували італійську спортивну машину Ferrari чорного кольору нібито вартістю 450 тисяч доларів, з номерним знаком До 030 РА. Що означає: Кадиров, 30 років, Рамзан Ахматович.

Рамзан сказав "КП", що подарунок йому зробили друзі і що він сам спочатку "трошки покатається" на Ferrari, а потім передасть її чеченським дітям.

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