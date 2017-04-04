Сприйняла дзвінок із човна за жарт: у справі про загибель 14 дітей на Сямозері визнали винною фельдшерку

У Росії суоярвський районний суд визнав винною в загибелі 14 дітей на Сямозері фельдшера районної лікарні Ірину Щербакову. У ніч трагедії у червні 2016 року вона сприйняла дзвінок одного з потопаючих за жарт і проігнорувала його. Про це повідомляє ТАСС.

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"Визнати Щербакову Ірину Володимирівну винною у вчиненні злочину, передбаченого статтею "Халатність, що призвела з необережності до смерті двох або більше осіб" КК РФ, і призначити їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з відбуванням покарання в колонії-поселенні. Відстрочити реальне відбування покарання Щербакової до досягнення її дочкою, 10 травня 2006 року народження, 14-річного віку", - сказала суддя Вікторія Терешко.

Як доведено в суді, 18 червня 2016 року до Суоярвської ЦРЛ подзвонив 12-річний хлопчик. Чергова Щербакова вислухала хлопчика, який розповів, що він і інші діти тонуть, але не відреагувала на повідомлення належним чином, не сповістила про виклик служби порятунку та адміністрацію лікарні. Недбалість фельдшера не дозволила своєчасно розпочати рятувальну операцію і призвела до загибелі дітей.

Раніше в карельському МОЗ повідомили, що фельдшер Щербакова прийняла дзвінок від дитини за жарт і не надала йому значення. У суді Щербакова визнала провину частково і відмовилася давати свідчення у справі

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася 18 червня, коли за маршрутом з табору "Парк-готель "Сямозеро" вирушили 47 дітей, з якими було всього четверо супроводжуючих у віці від 17 до 19 років. Човни перекинулись, 33 дитини врятувалися. Загинули 14 дітей.