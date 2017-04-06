У Москві проходить багатотисячна акція пам'яті жертв теракту в Петербурзі (фото)

У центрі Москви проходить багатотисячна акція пам'яті жертв теракту в Санкт-Петербурзі. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Манежній площі біля стін Кремля зібралося кілька тисяч москвичів.

Присутні тримають у руках червоні гвоздики і запалені лампади.

Акція розпочалася з хвилини мовчання. Присутні покладають лампадки і квіти до стели міста-героя Ленінграда в Олександрівському саду.

Перед входом на Красну площу встановлена сцена, на якій розміщено напис #Питермыстобой.

Акція переросла в концерт пам'яті. Зі сцени розповідають про кожну жертву теракту. Між цим виступають відомі російські виконавці та лідери громадської думки.

Аналогічні акції пройшли в інших великих містах Росії.

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Багато учасників акції, опитаних УНІАН, повідомили, що є співробітниками московських бюджетних організацій.

Периметр Манежної площі оточений тимчасовою металевою огорожею, вхід здійснюється лише через рамки металошукачів.

На місці чергують численні співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції «Сінна площа» в напрямку станції «Технологічний інститут» стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г у тротиловому еквіваленті. Загинуло 14 людей.