Вибух у Петербурзі: експертиза ДНК підтвердила особу ймовірного терориста

Особу Акбарджона Джалілова, який, за даними слідства, активував вибуховий пристрій у петербурзькому метро, підтвердили експертизою ДНК, розповіла офіційний представник СК Світлана Петренко, передає РІА Новости.

Також вдалося встановити особи всіх загиблих.

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Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, у лікарнях перебувають 49 постраждалих.

Раніше СК РФ назвав ім'я та дату народження особи, яка вчинила теракт, - Акбаржон Джалілов, 01.04.1995 року. Ці дані співпадають з даними на сторінці Джалілова, до якого додзвонилися журналісти "Росбалта". Тільки у профілі, ймовірно, зазначене скорочене ім'я: не Акбаржон, а Акбар. При цьому фото Слідчий комітет РФ не опублікував.