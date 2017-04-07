Шведська поліція розповіла про пов’язану із терактом стрілянину в Стокгольмі, є поранений

У стокгольмському районі Ротебро відбулася перестрілка, що, можливо, пов’язано з сьогоднішнім терактом, під час якого невідомий в’їхав у натовп в центрі міста.

Як йдеться в повідомленні на сайті поліції Швеції, одна людина була поранена і доставлена до лікарні швидкої допомоги.

У поліції уточнили, що людина отримала вогнепальне поранення.

Читайте такожМЗС перевіряє наявність українців серед постраждалих в Стокгольмі

Шведські правоохоронці зазначили, що дана подія пов’язана із терактом в центрі Стокгольма, який стався раніше сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.