Теракт у Стокгольмі: ЗМІ повідомили, що затриманий - громадянин Узбекистану

Чоловік, затриманий після теракту в Стокгольмі, є вихідцем з Узбекистану. Йому 39 років, повідомив шведський сайт Aftonbladet.

Ім'я затриманого в повідомленні не називається. За інформацією видання, він проживав в одному з передмість Стокгольма.

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Знайома чоловіка розповіла, що він "ніколи не говорив про політику чи релігію, а говорив лише про те, як отримати більше роботи і відправити гроші родині". За її словами, у нього четверо дітей. Жінка також заявила, що не вірить у його причетність до теракту.

Видання також пише, що в Facebook затриманого були знайдені пропагандистські матеріали терористичної організації "Ісламська держава"; він нібито поставив лайк фотографії, зробленій відразу після вибуху на Бостонському марафоні в 2013 році.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 квітня, в групу людей на пішохідній вулиці в Стокгольмі в'їхав автофургон. За даними поліції, автомобіль врізався в будівлю універмагу неподалік від багатолюдної пішохідної зони. Жертвами нападу стали чотири людини, більше 10 отримали травми.

Поліція затримала двох підозрюваних у нападі.