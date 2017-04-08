У Росії прокоментували відмову міністра закордонних справ Великобританії від візиту до Москви

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова назвала абсурдним привід, через який міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит до Москви.

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Захарова зазначила, що скасування візиту відбулася «відразу після його перенесення». При цьому вона підкреслила, що причини британською стороною «називалися різні», передає ТАСС.

«Таке враження, що наші західні колеги живуть в якійсь власній реальності, в якій вони спочатку намагаються одноосібно будувати колективні плани, потім їх також одноосібно змінювати, придумуючи абсурдні приводи», — сказала Захарова.

Вона також повідомила, що Росія завжди виступала за створення стабільних відносин із Заходом, але «західні партнери перестали дотримуватися аналогічної політики».

"Ми завжди виступали за створення стабільних відносин на твердій міжнародно-правовій основі, - сказала Захарова. - На жаль, стабільність і послідовність давно перестали бути візитною карткою західної зовнішньої політики".

Борис Джонсон мав відвідати Москву в березні. Однак наприкінці місяця стало відомо, що він скасував свій візит. Пізніше стало відомо, що Джонсон відвідає Москву 10 квітня. Однак 8 квітня в британському МЗС заявили, що Джонсон скасував свій візит у зв'язку з останніми подіями в Сирії.