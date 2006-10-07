У Москві вбита Ганна Політковська (додано біографію)

У Москві в під`їзді власного будинку на вулиці Лісовій убита відомий журналіст Ганна Політковська. За даними правоохоронних органів, тіло Політковської виявила її сусідка о 17:10, повідомляє "Эхо Москвы". Прибувши на місце події правоохоронці знайшли в ліфті кинутий пістолет ПМ і чотири гільзи.

Лента.ру

Ганна Політковська була відома як непримиренний ворог політичного режиму в Росії та Володимира Путіна особисто, провідним фахівцем журналістських розслідувань та викривальної публіцистики.

Ганна Політковська (дівоче прізвище Мазепа) народилася 1958 року в Нью-Йорку в сім`ї радянських дипломатів при ООН. Закінчила факультет журналістики МДУ ім. Ломоносова в 1980 році. У 1982-1993 роках працювала в газеті "Известия", в газеті "Воздушный транспорт", в Творчому об`єднанні "ЭСКАРТ", видавництві "Паритет". У 1994-1999 роках - оглядач, редактор відділу надзвичайних подій "Общей газеты". З червня 1999 року - оглядач "Новой газеты". З липня 1999 року неодноразово виїжджала до зони бойових дій і таборыв біженців у Дагестані, а потім до Інгушетії та Чечні.

Ганна Політковська - автор документальної книги "Подорож до пекла. Чеченський щоденник". За серію репортажів з Чечні в січні 2000 року їй присуджена премія "Золоте перо Росії". Інші премії Ганни Політковської: премія Спілки журналістів РФ "Добрий вчинок - добре серце", премія Спілки журналістів за матеріали про боротьбу з корупцією, диплом "Золотий гонг-2000" за серію матеріалів про Чечню.

* Про Ганну Політковську

* Про Ганну Політковську

* Про Ганну Політковську