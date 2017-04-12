Миротворці ООН здійснили близько 2 тисяч секс-насильств, в тому числі й щодо дітей - Associated Press

Миротворці ООН, а також інші співробітники організації в усьому світі за останні 12 років здійснили близько 2 тисяч сексуальних насильств та експлуатацій, із них понад 300 випадків стосувалися дітей. Такі дані оприлюднило агентство Associated Press, при цьому зазначивши, що лише частина злочинців була покарана.

Наголошується, що юридично ООН не може вплинути на ситуацію.

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Під час розслідування AP запросило інформацію про випадки насильства серед миротворців у 23 країн, і лише в деяких випадках агентство отримало відповіді, при цьому імена підозрюваних не називалися.

Зазначається, що лише на Гаїті щонайменше 134 миротворці зі Шрі-Ланки експлуатували дев'ятьох дітей в період від 2004 до 2007 року. Після того, як ці дані були виявлені, 114 миротворців відправили на батьківщину, при цьому нікого з них не заарештували.

Раніше повідомлялося, що ООН зафіксувала понад 200 випадків сексуального насилля у зонах конфлікту в Україні.