ООН зафіксувала понад 200 випадків сексуального насилля у зонах конфлікту в Україні

Як передає ТСН, загалом звіт охоплює період від 14 березня 2014 року до 31 січня 2017 року, а територіально - окуповані Донбас та Крим.

"Мобільні групи, які працювали від листопада 2015 року в п'яти регіонах, які зазнали впливу конфлікту, виявили 203 випадки сексуального насилля, в тому числі 43 випадки зґвалтування, які сталися після 1 квітня 2014 року", - йдеться у звіті.

За даними ООН, приблизно 43% жертв сексуального насилля були жінки у віковій групі 25-36 років. Мобільним групам було важко оцінити, скільки саме із цих випадків пов'язані з конфліктом, оскільки у приблизно 36% випадків жінки не могли ідентифікувати своїх нападників.

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"Більшість випадків сексуального насилля, пов'язаного із конфліктом, які задокументувало Управління Верховного комісара, сталися на тлі обмеження свободи з боку урядових сил та збройних формувань. У цих випадках як чоловіки, так і жінки піддавалися сексуальному насиллю. Побиття і ураження електричним струмом області геніталій, ґвалтування, змушення до оголення використовувалися як методи тортур та жорстокого поводження з метою покарання, приниження або вибивання зізнань", - розповіли в ООН про ситуацію на Донбасі.

"Більше того, задля тиску зловмисники погрожували затриманням або викраденням, ґвалтуванням, пораненням або вбивством родичів жертв, особливо їхніх дітей. На території, підконтрольній збройним формуванням, сексуальне насильство також використовувалося для змушення осіб, позбавлених волі, відмовлятися від майна або вчинення інших дій, необхідних злочинцям, як явної умови їхньої безпеки і звільнення. Більшість цих інцидентів датуються 2014-2015 роками", - деталізували у звіті.

Що ж стосується Криму, то правозахисники заявили про обмеженість отримання даних.

"Через відсутність фізичного доступу до Автономної Республіки Крим, Управління Верховного комісара має обмежену інформацію щодо лікування людей, позбавлених волі, які перебувають в руках влади Російської Федерації в Криму", - повідомили в ООН.

"Згідно з випадками, задокументованими Управлінням Верховного комісара від 14 березня 2014 року до 31 січня 2017 року, немає підстав для того, щоб визнати сексуальне насилля засобом стратегічного чи тактичного впливу з боку урядових сил або збройних формувань на сході України або Російською Федерацією в Криму", - резюмували правозахисники.