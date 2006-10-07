Московська прокуратура кваліфікувала вбивство Політковської

Прокуратура пов`язала вбивство Ганни Політковської з її професійною діяльністю. Перший заступник прокурора Москви Вячеслав Росинський в інтерв`ю телеканалові НТВ заявив, що за фактом злочину порушено кримінальну справу за статтею 105, частиною другою ("Вбивство особи або її близьких у зв`язку із здійсненням цією особою службової діяльності або виконанням громадського обов`язку"). Слідчі вважають, що вбивство Політковської здійснили професіонали, додає НТВ.

За словами Росинського, всі слідчі заходи здійснюються спільно з представниками Генпрокуратури.

Лента.ру