Грузія звернулася до країн ЄС

Посол Грузії у Німеччині Мая ПАНДЖИКІДЗЕ звернулася до країн Європейського Союзу із закликом до посередницьких зусиль у грузино-російському конфлікті.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, М.ПАНДЖИКІДЗЕ висловила глибоку стурбованість переслідуванням громадян Грузії у Росії.

У п’ятницю за звинуваченням у відсутності міграційних документів, російські власті депортували з країни більша ста грузинів. Водночас Кремль відкинув пропозицію ОБСЄ про посередництво у конфлікті із Грузією. У вівторок президент Росії Володимир ПУТІН прибуває із робочим візитом до Німеччини.