Велика пінна вечірка: у Таїланді святкують місцевий Новий рік (фоторепортаж)
Тайський Новий рік, відомий як Сонгкран, цього року припадає на 13-15 квітня. Ось так це свято відзначають у Бангкоку.
У Таїланді з 13 по 15 квітня святкують Сонгкран, або ж тайський Новий рік, який вважається буддійським сімейним святом.
У цей день прийнято підносити вишукані страви буддійським монахам на знак поваги до буддійської філософії. При цьому статую Будди прийнято омивати чистою водою з пелюстками троянд і жасмином.
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Водночас тайська молодь в цей день традиційно обливає один одного водою і піною, і таким чином вулиці міст іноді перетворюються на справжні пінні річки.
Водний фестиваль також приваблює численних туристів.
Зокрема, у фоторепортажі Reuters зібрані фото зі святкування Сонгкрану у Бангкоку.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Таїланді знайшли нову популяцію тигрів.