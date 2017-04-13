Велика пінна вечірка: у Таїланді святкують місцевий Новий рік (фоторепортаж)

У Таїланді з 13 по 15 квітня святкують Сонгкран, або ж тайський Новий рік, який вважається буддійським сімейним святом.

У цей день прийнято підносити вишукані страви буддійським монахам на знак поваги до буддійської філософії. При цьому статую Будди прийнято омивати чистою водою з пелюстками троянд і жасмином.

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Водночас тайська молодь в цей день традиційно обливає один одного водою і піною, і таким чином вулиці міст іноді перетворюються на справжні пінні річки.

Водний фестиваль також приваблює численних туристів.

Зокрема, у фоторепортажі Reuters зібрані фото зі святкування Сонгкрану у Бангкоку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Таїланді знайшли нову популяцію тигрів.