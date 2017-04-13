Велика пінна вечірка: у Таїланді святкують місцевий Новий рік (фоторепортаж)

16:22, 13 квітня 2017
Світ
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Тайський Новий рік, відомий як Сонгкран, цього року припадає на 13-15 квітня. Ось так це свято відзначають у Бангкоку.

У Таїланді з 13 по 15 квітня святкують Сонгкран, або ж тайський Новий рік, який вважається буддійським сімейним святом. 

У цей день прийнято підносити вишукані страви буддійським монахам на знак поваги до буддійської філософії. При цьому статую Будди прийнято омивати чистою водою з пелюстками троянд і жасмином. 

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Водночас тайська молодь в цей день традиційно обливає один одного водою і піною, і таким чином вулиці міст іноді перетворюються на справжні пінні річки. 

Водний фестиваль також приваблює численних туристів.

Зокрема, у фоторепортажі Reuters зібрані фото зі святкування Сонгкрану у Бангкоку.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Таїланді знайшли нову популяцію тигрів.

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Теги: #Таїланд#тайський новий рік#Сонгкран