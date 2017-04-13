Лікар, якого силою висадили з борту United, звернувся в суд

Пасажир авіакомпанії United Девід Дао, який опинився в центрі скандалу після того, як в інтернет потрапив відеозапис, на якій його силою висаджують з літака, звернувся в суд, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше глава авіакомпанії обіцяв компенсувати витрати на квитки не тільки Дао, але і всім іншим пасажирам рейсу.

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Як повідомили адвокати, які представляють інтереси Дао, від його імені в суд подано вимогу зобов'язати авіакомпанію зберегти сліди події в літаку як докази. Компенсації Дао поки не вимагає.

Інцидент на борту літака United Airlines стався 9 квітня. Компанія продала дуже багато квитків і запропонувала кільком пасажирам покинути літак за додаткову компенсацію.

Добровольців не знайшлося, і тоді менеджер компанії сам вибрав людей, яким треба було вийти з літака. Один з них - лікар Девід Дао - відмовився, пославшись на те, що йому треба обов'язково полетіти, так як його чекають пацієнти.

Дао силою висадили з рейсу. Відео, на якому його несуть за руки і за ноги, розійшлося по всьому інтернету. На United обрушився шквал критики в соцмережах. Інцидент прокоментував навіть президент США Дональд Трамп, назвавши його "жахливим".

12 квітня гендиректор United Оскар Муньос в черговий раз вибачився за інцидент. За словами керівника компанії, йому соромно за те, що сталося. Він пообіцяв, що United більше ніколи не буде силою висаджувати пасажирів з квитками. При цьому Муньос також повідомив, що не збирається подавати у відставку.