Трамп назвав удар США по позиціях ІД в Афганістані "вдалою місією"

Президент США Дональд Трамп заявив, що пишається ударом США «найбільшою неядерною бомбою» по позиціях терористичної організації «Ісламська держава» в Афганістані. Про це журналістам, як передає CNBC News, він повідомив після зустрічі з чиновниками в Білому домі.

Подію американський лідер, за даними видання, також назвав «дуже-дуже вдалою місією».

«Всі чудово знають, що сталося», — також зазначив глава США, додавши, що все, що він робить — це «дає доручення своїм військовим». «У нас найкращі військові в світі, і вони виконують свою роботу як зазвичай», — додав Трамп, пояснивши, що своїми наказами американська влада «дали їм повне право» на те, що вони роблять.

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При цьому, за інформацією Business Insider, раніше прес-секретар Білого дому Шон Спайсер відмовився відповідати на питання, чи особисто Трамп віддав наказ використовувати бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb в Афганістані. За додатковою інформацією журналістів представник адміністрації глави Штатів тоді направив у Міністерство оборони.

Однак свою впевненість у збройних силах США президент, як зазначає CNBC News, пояснив «відверто кажучи» тим, що «останнім часом [американські] військові були успішні».

«Якщо ви подивитеся на те, що відбулося за останні вісім тижнів, і порівняйте з тим, що насправді відбувалося протягом останніх восьми років, ви побачите, що є величезна різниця», — також зауважив Трамп.

Більш докладної інформації про операції США в Афганістані, як пише видання, американський лідер не надав.

Бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) США скинули на позиції бойовиків ІГ в Афганістані 13 квітня. Пізніше в Білому домі уточнили, що метою цього удару була система тунелів, яку використовували терористи. Бойове застосування бомби такого типу, як зазначав Reuters, стало першим в історії.