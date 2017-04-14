CNN: Британська розвідка передала США дані про контакти команди Трампа з Росією

Розвідувальні співтовариства Великобританії та Європи передали американським колегам дані про контакти команди Дональда Трампа з російськими чиновниками, які були перехоплені «випадково». Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в конгресі США і в розвідці Британії та Європи.

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Розвідка перехопила контакти в ході рутинного стеження за офіційними особами з Росії та іншими росіянами, відомими західним розвідслужбам. При цьому вони не перевіряли навмисне їх комунікацію з представниками команди Трампа, підкреслює телеканал, а зловили їх «випадково».

За даними джерел, ці контакти тривали протягом декількох місяців. Європейська розвідка передала інформацію американським колегам у рамках роботи розвідувального альянсу англомовних країн «П'ять очей».

Джерело в сенаті США повідомило, що ці дані будуть вивчені. Ймовірно, зазначає CNN, вони будуть враховані в розслідуванні про російське втручання у вибори президента США.