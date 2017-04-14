ЦРУ звинувачує військову розвідку Росії у використанні сайту WikiLeaks

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що сайт публікації викрадених таємних і конфіденційних матеріалів інших держав WikiLeaks і його засновник відіграють роль «ворожої розвідувальної служби», яку використала військова розвідка Росії для втручання у президентські вибори у США, передає "Радіо свобода".

Таким чином він підтримав поширене серед законодавців і політиків США ставлення до цього проекту і його засновника Джуліана Ассанжа.

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У США звинувачують Головне управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Росії разом із головною спецслужбою країни, Федеральною службою безпеки Росії, у причетності до кібервтручань та інших втручань у США в рік виборів.

Зокрема, за даними розвідувальних служб США, з якими вони спільно виступили в січні, зламування систем електронної пошти апарату Демократичної партії США і публікація викраденого листування мали на меті зашкодити кандидатові від цієї партії Гілларі Клінтон, яку вважали неприхильною до Росії, і відтак піти на користь кандидатові від Республіканської партії Дональдові Трампу, якого в Москві сприймали як проросійського.

У перебігу виборчої кампанії у США 2016 року саме WikiLeaks публікував ці листи. Трамп тоді хвалив цей сайт за оприлюднення конфіденційних матеріалів кампанії Клінтон.