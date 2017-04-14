У Пакистані натовп убив студента за "богохульство" у соцмережі

Пакистанський студент факультету журналістики був убитий натовпом в кампусі в місті Мардан, повідомляє BBC. Ще один студент був госпіталізований із важкими травмами.

За даними пакистанської поліції, студентів, які брали участь у розправі, затримали, а студентське містечко університету імені Абдула Валі Хана закрили.

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У розправі над хлопцями брали участь сотні чоловік. За даними ЗМІ, у студентів стріляли, били дошками, палицями та камінням, попередньо роздягнувши.

Також повідомляється, що убитий раніше викликав неприязнь з боку інших студентів через свої ліберальні погляди.

На думку учасників розправи, студенти публікували у Facebook пости, що містять богохульства. У поліції повідомили, що стосовно студентів не розслідувала жодних справ за звинуваченням у богохульстві.

За даними правозахисників, щонайменше 65 людей були вбиті в Пакистані після звинувачення в богохульстві з 1990 року.