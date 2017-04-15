У Середземному морі врятували близько двох тисяч мігрантів

У Середземному морі після аварії човнів були врятовані близько двох тисяч мігрантів, повідомляє Reuters з посиланням на берегову охорону Італії.

Наголошується, що для порятунку всіх потерпілих знадобилося 19 рятувальних операцій.

За попередніми даними, одна людина загинула.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня гуманітарні групи, італійська берегова охорона і військово-морські кораблі врятували понад 1100 людей в Середземному морі.