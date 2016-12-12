У Середземному морі врятували понад 1100 мігрантів
00:59, 12 грудня 2016Світ
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Гуманітарні групи, італійська берегова охорона і військово-морські кораблі врятували понад 1100 людей в Середземному морі.
Ілюстрація / REUTERS
Організація «Лікарі без кордонів» повідомила, що рятувальники також виявили шість тіл під час операції 11 грудня, передає Радіо Свобода.
Корабель з антиконтрабандної місії Європейського союзу був також залучений.
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Додаткові подробиці про те, з яких країн мігранти, не повідомляються.
Міжнародна організація з міграції повідомляла, що 4715 людей загинули в Середземному морі в цьому році. Маршрут з Лівії до Італії найчастіше використовується біженцями.
Лівійські нелегальні перевізники користуються беззаконням в країні, щоб створити прибутковий бізнес з доправлення людей до Європи.
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