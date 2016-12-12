У Середземному морі врятували понад 1100 мігрантів

Організація «Лікарі без кордонів» повідомила, що рятувальники також виявили шість тіл під час операції 11 грудня, передає Радіо Свобода.

Корабель з антиконтрабандної місії Європейського союзу був також залучений.

Читайте такожСотні мігрантів прорвалися в Іспанію (фоторепортаж)

Додаткові подробиці про те, з яких країн мігранти, не повідомляються.

Міжнародна організація з міграції повідомляла, що 4715 людей загинули в Середземному морі в цьому році. Маршрут з Лівії до Італії найчастіше використовується біженцями.

Лівійські нелегальні перевізники користуються беззаконням в країні, щоб створити прибутковий бізнес з доправлення людей до Європи.