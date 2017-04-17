Британські тюремники оголосили війну дронам

В Англії та Уельсі створено підрозділ по боротьбі з нелегальним використанням дронів для контрабанди товарів у в'язниці, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Поліція і тюремне начальство будуть обмінюватися інформацією для того, щоб разом знаходити людей, які запускають такі безпілотники.

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Подібна проблема існує не тільки в Британії: минулого тижня влада Швейцарії оголосила, що в двох головних тюрмах буде встановлений комплект сенсорів, що реагують на дрони.

Квадрокоптери прості в управлінні і коштують відносно дешево. З їх допомогою ув'язненим нелегально доставляють наркотики, зброю, мобільні телефони та інструменти.

У британському міністерстві юстиції повідомили, що ще до створення спецпідрозділу в березні спільними зусиллями поліції і тюремних службовців були арештовані дві людини. Вони були засуджені до тюремних строків за спробу доставити у в'язниці Хартфордшира, Саффолка і Кента контрабандні товари на суму близько 48 тис. фунтів (60 тис. доларів).

Як повідомляв УНІАН, у Китаї створили безпілотник, обладнаний вогнеметом.