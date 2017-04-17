Росія і Китай шпигують за американським авіаносцем, який прямує до КНДР – ЗМІ

Російська Федерація та КНР відправили розвідувальні кораблі, щоб стежити за американським авіаносцем Карл Вінсон, який прямує до Корейського півострова. Про це пише видання The Associated Press з посиланням на джерела серед уряду Японії, передає DW.

Зазначається, що швидше за все РФ та Китай хочуть відстежити маневри авіаносця, які можуть означати, що США готові до військових дій проти Північної Кореї.

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Видання також повідомляє, що розвідувальні кораблі могли відправити для того, щоб надіслати американський владі певний "попереджувальний сигнал", адже КНР та Росія раніше висловили стурбованість жорсткою позицією американської влади стосовно ядерної загрози з боку КНДР.

Як повідомляв УНІАН раніше, віце-президент США Майк Пенс заявив, що "ера" стратегічного терпіння США "закінчилася", стосовно ракетно-ядерної проблеми КНДР. Про це він сказав 17 квітня під час відвідування Демілітаризованої зони (ДМЗ), яка є фактичним кордоном між Південною Кореєю і КНДР.

Пенс заявив, що США рішуче налаштовані на те, щоб забезпечити безпеку на Корейському півострові "мирними засобами, шляхом переговорів".

"Тим не менш розглядаються всі варіанти дій для досягнення мети і забезпечення стабільності народу цієї країни (Південної Кореї, — ред.)", — сказав віце-президент США.