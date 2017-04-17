У США заявили, що "ера стратегічного терпіння" стосовно ракетно-ядерної проблеми КНДР закінчилась

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що "ера" стратегічного терпіння США "закінчилася", стосовно ракетно-ядерної проблеми КНДР. Про це він сказав 17 квітня під час відвідування Демілітаризованої зони (ДМЗ), яка є фактичним кордоном між Південною Кореєю і КНДР, передає Reuters.

Пенс заявив, що США рішуче налаштовані на те, щоб забезпечити безпеку на Корейському півострові "мирними засобами, шляхом переговорів".

Читайте такожСША підтверджує готовність завдати превентивного удару по КНДР - ЗМІ

"Тим не менш розглядаються всі варіанти дій для досягнення мети і забезпечення стабільності народу цієї країни (Південної Кореї, — ред.)", — сказав віце-президент США.

Крім того, як підтвердив Пенс, США розраховують, що Китай стане "робити більше" з метою подолання кризи на Корейському півострові.

Як повідомляв УНІАН раніше, президенту США Дональду Трампу в ході переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном вдалося переконати свого китайського колегу в непривабливості для співпраці Північної Кореї. Про це в ефірі телеканалу Fox News заявила заступник радника американського лідера з національної безпеки Кетлін Макфарленд.

"Президент Трамп зміг донести до голови Китаю, що Північна Корея більше не є активом. Північна Корея - це перешкода, тягар для всіх і загроза не тільки для США, не тільки для Південної Кореї, не тільки для Японії, не тільки для Росії, але в тому числі і для Китаю", - сказала вона, коментуючи минулий 6-7 квітня зустріч двох лідерів в маєтку Трампа у Флориді.