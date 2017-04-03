"Усі в вагоні вже були налаштовані на смерть": очевидці розповіли подробиці теракту в метро Санкт-Петербурга

У понеділок, 3 квітня, в метрополітені Санкт-Петербурга прогримів вибух.

За словами очевидців, це сталося між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут".

Зокрема, Андрій Шуршев, який опинився в епіцентрі подій, розповів paperpaper.ru, що почув хлопок, передає Lenta.ru.

"Я їхав з "Сінної площі" на "Техноложку". Почув хлопок, відчув сильний поштовх і запах пороху. В сусідньому вагоні згасло світло. Поїзд не зупинився, коли ми доїхали до станції і зупинилися, люди вибиралися через розбиті вікна, а співробітники метро вже витягали постраждалих", - пояснив Шуршев.

"Платформа була задимлена, люди були в шоці і в легкій паніці", - розповів очевидець.

Чоловік помітив, що, за його відчуттями, вибухнув четвертий або п'ятий вагон, ближче до кінця поїзда.

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За словами іншого очевидця подій, постраждалі готувалися до найгіршого, передає агентство ТАСС.

"У вагоні всі вже були налаштовані на смерть, якщо так можна сказати. Після вибуху всі чекали наслідків, потім нас вивели, і люди почали допомагати один одному, виводили інших, більшість були в крові", - пояснив співрозмовник агентства.

За словами іншого свідка, він бачив загиблих на місці подій, мінімум 3-4 людини.

"В останньому вагоні навпроти перших дверей вибило люк в підлозі, запахло гаром, повалив дим", - сказала інша співрозмовниця агентства Юлія Вареєва.