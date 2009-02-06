Європарламент закликає визнати Косово

Європарламент закликає країни-члени ЄС визнати незалежність Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій учора на сесії Європарламенту у Страсбурзі резолюції.

“За” проголосували 424 депутати, проти – 133, утрималися – 24.

У документі депутати також наголосили на бажанні ЄС сприяти економічному та політичному розвиткові Косово через надання краю чіткої європейської перспективи.

Депутати привітали згоду уряду Сербії на розміщення на території Косово Європейської поліцейської місії і закликали Сербію і надалі демонструвати конструктивний підхід у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, Косово оголосило незалежність 17 лютого 2008 року. З того часу 54 країни світу визнали незалежність Косово. Серед країн-членів ЄС лише 5 країн не визнали незалежність Косово: Румунія, Словаччина, Греція, Кіпр та Іспанія.