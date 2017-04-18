Перед початком курортного сезону в Сочі місцеве підприємство залило узбережжя фекаліями (відео)

Сочинці в мережі масово обговорюють відео, на якому видно, як посеред білого дня в річку, в самому центрі міста, місцеве комунальне підприємство скидає відходи з санвузлів.

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Наголошується, що це вже не перший випадок, пов'язаний із забрудненням курорту каналізаційними відходами, передає "Рідус".

Незадовго до цього, 12 квітня, був ще один скандал, коли в сочинську річку Псахе хтось злив багато каналізаційних стоків.

З цього приводу, місцева адміністрація навіть заснувала спеціальну комісію, яка розслідувала обставини. Зараз основною версією вважається підривна діяльність "чорних асенізаторів", що вже не раз зливали фекалії в один з котлованів. У підсумку, після тривалих зливів, котлован переповнився, і стоки пішли в русло річки Псахе, за яку вийшли в акваторію Чорного моря.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, кожна третя людина на Землі п'є воду з екскрементами.