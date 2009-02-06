Ураганні вітри і зливи обрушилися на Центральну Америку: є загиблі

Ураганні вітри і потужні проливні дощі обрушилися на Коста-Ріку, Нікарагуа, Панаму і Сальвадор.

Згідно з офіційним повідомленням, що надійшли, удари стихії привели до обвалів, повеней та обривів ліній електропередачі. Екстрена евакуація населення проводиться з потенційно небезпечних районів, зазначає NEWSru.

Через шквалистий ураганний вітер у Сальвадорі загинула дитина. У Нікарагуа 28 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

Серйозна небезпека загрожує 99 пасажирам і трьом членам екіпажу судна "Ометепе", що дрейфує неподалік від берегів Нікарагуа. Числяться зниклими безвісти також четверо рибалок.

При зниженні температури відразу на 10 градусів у столиці Коста-Ріки - Сан-Хосе відмічені пориви вітру, що досягають 90 км на годину.

Від проливних дощів постраждали десятки панамців, одна людина загинула.